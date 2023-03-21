  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

3 yeni SUV Türkiye'ye geri döndü... Fiyatları şaşırttı

Risale-i Nur Meşveret Cemaati'nden 2023 açıklaması!

En iyisini yapmak için Türkiye'ye muhtaçlar! Tam 60 milyar dolar

İBB'nin cami düşmanı İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın karanlık yüzü! Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin açığa çıkmasından neden korkuyor?

Ünlü kuruluştan altın için sürpriz karar! Elinde, bankada altını olanlar dikkat!

Milli Muharip Uçak sonrası emekli albay üstüne basa basa uyardı: O uçağı almamamız lazım

Milli görüşçülerden Saadet Partisi'ne uyarı

Terör yandaşlarından polise alçak saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık belgesi YSK'ya teslim edildi

Elinde, bankada doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel, 'Sert düşecek' dedi ve dolar için rakam verdi
Yerel Polisi taşlayanlar tek tek tespit edildi! 200'e yakın gözaltı
Yerel

Polisi taşlayanlar tek tek tespit edildi! 200'e yakın gözaltı

Diyarbakır'da teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganlarının atıldığı HDP öncülüğünde yapılan nevruz etkinliğinde terör propagandası yapıp polise taş attığı tespit edilen 200’e yakın kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 19:53:00 - 2023-03-21 20:20:13
Polisi taşlayanlar tek tek tespit edildi! 200'e yakın gözaltı

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde yapılan nevruz etkinliğinde terör propagandası yapıp polise taş attığı tespit edilen 200’e yakın kişi gözaltına alındı.

Merkez Bağlar ilçesinde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar, polis noktasında üst araması yapılarak alana alındı. Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

10 polis yaralandı

Şarkılar söylenip, halay çekilen, nevruz ateşi yakılan etkinlikte, bazı katılımcılar terör propagandası yapıp alanda görevli polislere taş ve su şişesi fırlattı, yaklaşık 10 polis hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri, etkinliğin bitmesiyle tespit ettiği yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23