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Gündem Polisi darbeden kişi yakalandı
Gündem

Polisi darbeden kişi yakalandı

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polisleri darbederek kaçan iki kişiden biri yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 03:42:00 -
Polisi darbeden kişi yakalandı

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen 38 FP 712 plakalı panelvan aracı durdurdu.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri ile araçtaki M.K. ve Ö.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

2 polis memurunu yaralayıp kaçan zanlıların yakalanması için olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Termal kameraların kullanıldığı, özel harekat polislerinin müdahale ettiği operasyonda zanlılardan Ö.Ö. ele geçirildi.

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