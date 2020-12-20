Polise en az 500 bin lira emekli ikramiyesi

Polis teşkilatının 15 Temmuz'dan sonra personel sayısının yetersizliğinden 12 saat çalışıp 12 saat dinlendiğini belirten Soylu, "Vatanını, devletini ve milletini seven, hain FETÖ'ye karşı yıllarca büyük bir mücadele içinde olmuş arkadaşlarımız, hangi birimde olurlarsa olsunlar bir tercih ortaya konularak özellikle terör gibi önemli birimlere nakledildiler. Böylece diğer birimlerde ciddi boşluklarımız söz konusu oldu. Bunu da vatandaşlarımıza hissettirmemeye çalıştık" dedi.



Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) FETÖ'nün oyuncağı haline geldiğine ve orada da bazı düzenlemeler yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bugün mesleğe giren polisler, bugünün parasıyla sadece polis sandığından 350 bin lira emekli ikramiyesi alacaklar. Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum 500 bin liraya çıkarmaktır. Bir iddiayı ortaya koyduk. 4 yıldır polis sandığımızın yönetiminde, arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik, iyi portföy yönetimi ortaya koyarak hakikaten öz varlığımızı iki katından fazlaya çıkardık. Tam bir verimlilik yönetimi gerçekleştirdik. Kimse kusura bakmasın, isterseniz yarıştıralım. Türkiye'de portföy yönetimi konusunda polis sandığı örnek bir yönetim tarzı ortaya koydu."



Gelecek yıl bir sürprizleri olduğunu belirten Soylu, "Jandarma, sahil güvenlik, polis teşkilatımız ve İçişleri Bakanlığı teşkilatımız güzel bir spor olimpiyatı yapacağız. Hazırlıklar yapılıyor. Bunun da bir sosyal etkinlik ve heyecan oluşturacağına inanıyorum" dedi.