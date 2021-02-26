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Teknoloji Polise Atak! İlk kez ortaya çıktı
Teknoloji

Polise Atak! İlk kez ortaya çıktı

TUSAŞ’taki törende T629’un “insansız ve elektrikli” versiyonunun ön prototipi ilk kez ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri ve Jandarma’dan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü de T129 Atak helikopteri kullanmaya başladı. Emniyet’e önümüzdeki ay 2 helikopter daha teslim edilecek. Atak filosu 2022 sonuna kadar 9’a tamamlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 07:37:00 -
Polise Atak! İlk kez ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilk T-129 Atak helikopteri teslim edildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil törende yaptığı konuşmada, Kara Kuvvetleri ve Jandarmada hizmet veren Atak helikopterini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sunmaktan gurur duyduklarını söyledi. Teslimatı yapılan Atak Faz-2 helikopterinin lazer ve radar ikaz sistemleriyle donatıldığını anlatan Kotil, “Sahada çok güzel performans gösterecek. Atak, yüksek irtifada performansı dünyanın en iyi helikopteridir. Motor gücü sıcaklık ve irtifadan dolayı zaafa düşmüyor” dedi. Kotil, mart ayı içinde 2 Atak helikopterini daha Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini bildirdi.

Ankara’dan yönetilecek

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da “2022 sonuna kadar tamamlanacak 9 T-129 Atak helikopterimizin ilkini teslim alıyoruz. Büyük bir gururla Havacılık Daire filomuza katıyoruz. Helikopterlerimiz Ankara merkezli yönetilecek, Diyarbakır, Van, Şırnak ve Hakkari öncelikli olmak üzere bölgede hareketli filo olarak görevlendirilecek” diye konuştu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de “Atak’ta yapılan Faz-2 konfigürasyon çalışmalarıyla birlikte elektronik harp ve karşı tedbir yeteneği azami seviyeye çıkmıştır. Emniyet teşkilatımıza teslim edilen helikopterimiz de Faz-2 konfigürasyonundadır” dedi.

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Yorumlar

mutat

bu ne. diyecen sanayide yapmışlar
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Ali Ünlü

daha iyisini yaparsınız sizi tebrik ederiz beyefendi
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