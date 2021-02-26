Polise Atak! İlk kez ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilk T-129 Atak helikopteri teslim edildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil törende yaptığı konuşmada, Kara Kuvvetleri ve Jandarmada hizmet veren Atak helikopterini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sunmaktan gurur duyduklarını söyledi. Teslimatı yapılan Atak Faz-2 helikopterinin lazer ve radar ikaz sistemleriyle donatıldığını anlatan Kotil, “Sahada çok güzel performans gösterecek. Atak, yüksek irtifada performansı dünyanın en iyi helikopteridir. Motor gücü sıcaklık ve irtifadan dolayı zaafa düşmüyor” dedi. Kotil, mart ayı içinde 2 Atak helikopterini daha Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini bildirdi.

Ankara’dan yönetilecek

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da “2022 sonuna kadar tamamlanacak 9 T-129 Atak helikopterimizin ilkini teslim alıyoruz. Büyük bir gururla Havacılık Daire filomuza katıyoruz. Helikopterlerimiz Ankara merkezli yönetilecek, Diyarbakır, Van, Şırnak ve Hakkari öncelikli olmak üzere bölgede hareketli filo olarak görevlendirilecek” diye konuştu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de “Atak’ta yapılan Faz-2 konfigürasyon çalışmalarıyla birlikte elektronik harp ve karşı tedbir yeteneği azami seviyeye çıkmıştır. Emniyet teşkilatımıza teslim edilen helikopterimiz de Faz-2 konfigürasyonundadır” dedi.