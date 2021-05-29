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Ekonomi Polis tayinleri belli oldu mu?
Ekonomi

Polis tayinleri belli oldu mu?

EGM Polis tayinleri merakla takip ediliyor. 2021 polis tayin sonuçları açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün görevli Polis ve memurlarının tayin tarihlerinin ne zaman belli olacağı konusunu merak kazandı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan polis memurlarının tayin tarihleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 00:49:00 -
Polis tayinleri belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli olan Polis ve memurların tayinlerin ne zaman açıklanacağını merak edip araştırması sonucu konuyu detaylı araştırdık. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve genelinde görev yapan polis memurlarının tayin işlemleri hakkında merak edip araştırdıkları 2021 Polis tayinleri ne zaman açıklanıyor?

Polis tayinleri belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı olarak ilk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapmış olan Baş polis ve Polis memurlarının ana tercih ve tercih döküm işlemleri 15 Şubat- 01 Mart 2021 tarihlerinde yapılmıştı. Polislerin zaman dışı atamalarıysa genel ve mazeret atama zamanlarıyla alakalı kalmaksızın yönetmelikte olan sebeplerle yılın her ayında gerçekleşmekte. EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

 

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