Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli olan Polis ve memurların tayinlerin ne zaman açıklanacağını merak edip araştırması sonucu konuyu detaylı araştırdık. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve genelinde görev yapan polis memurlarının tayin işlemleri hakkında merak edip araştırdıkları 2021 Polis tayinleri ne zaman açıklanıyor?

Polis tayinleri belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı olarak ilk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapmış olan Baş polis ve Polis memurlarının ana tercih ve tercih döküm işlemleri 15 Şubat- 01 Mart 2021 tarihlerinde yapılmıştı. Polislerin zaman dışı atamalarıysa genel ve mazeret atama zamanlarıyla alakalı kalmaksızın yönetmelikte olan sebeplerle yılın her ayında gerçekleşmekte. EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.