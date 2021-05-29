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Ekonomi Polis tayin sonuçları açıklandı mı? EGM polis tayinleri 2021
Ekonomi

Polis tayin sonuçları açıklandı mı? EGM polis tayinleri 2021

2021 polis tayin sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli olan Polis ve memurların tayinlerin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. EGM polis tayin sonuçları binlerce personeli ilgilendiriyor. Peki, Polis tayin sonuçları belli oldu mu? Polis tayin sonuçları açıklandı mı? İşte EGM polis tayinleri 2021 hakkında son durum...

Yeniakit Publisher
2021-05-29 19:08:00 -
Polis tayin sonuçları açıklandı mı? EGM polis tayinleri 2021

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları 2021 yılı tayinlerinin açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki polisler ne zaman tayin olacak?

Polis tayin sonuçları açıklandı mı?

İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı.

EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

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