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Polis okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Öğrencilerin uyumunu artırmak için kapılarını bugün açan okulların çevrelerinde polis, denetimlerini artırdı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:08
Polis okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Öğrencilerin uyumunu artırmak için kapılarını bugün açan okulların çevrelerinde polis, denetimlerini artırdı. Okul çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.


Öğrencilerin okula uyum sağlamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan sistemle bugün okullar açıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla okul yolunu tutarken, emniyet ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle gün boyunca şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu. Araçların bagajlarını didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri de üst aramasından geçirdi ve Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirdi. Polisin bu uygulamasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, geçtiğimiz yıllarda da polisin aynı uygulamayı yaptığını ve çocuklarını okula gönderirlerken daha huzurlu olduklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:08
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