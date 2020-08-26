Polis Meslek Yüksekokulu başvuru | PMYO polis alımı

Polis olmayı her genç kadın ve erkek ister. Öyle ki daha ilkokuldaki bir öğrenciye ileride ne olacaksın diye sorulduğunda cevaplar arasında polis olacağım seçeneği mutlaka yer alacaktır. Liseden hemen sonra polis olmak için şart nedir? Lise son sınıftaysan ve polis olmak istiyorsan bunun için Polis Meslek Yüksekokulu’na (PMYO) başvurmak için ilk şart 18 yaşını doldurmuş olmak. Ya da liseden mezun olunmuş ise önlisans ve lisans mezunu fark etmiyor polis olmak için PMYO’ya başvuru şartı için aranan yaş 26 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

Polis olmak için YKS sınavından kaç puan almak gerekir?

Polis olmayı amaçlayan öğrenciler Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO başvurusu yapmak için mutlaka ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmek zorunludur. YKS TYT sınav puanıyla PMY’ya girilmektedir.

PMYO polis taban puanı kaç?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisine bağlık PMYO başvurusunda bulunacak polis adayları YKS TYT sınavında baraj puanı olan 150’yi geçmesi gerekir. PMYO taban puanı 2019 yılı itibariyle 250 ve üzeridir. PMYO 2018 yılında 260 taban puanı ile öğrenci alırken, 2017 yılında ise 260 puanla, 2016’da ise 270 puanla öğrenci aldı. TYT 150 baraj puanı geçen adaylar da PMYO’ya başvurabilir. Ancak bu adaylar, emniyet teşkilatındaki şehit ve vazife malülü olanların çocukları başvurmakta.

PMYO başvuruları ne zaman?

TYT puanı üzerinden yapılacak olan Polis Meslek Yüksekokulu’na 2 bin 500 öğrenci almakta. 2020-2021 PMYO başvuru tarihlerinin ne zaman yapılacağı yine polis adayları tarafından merak edilmekte. Polis Akademisi (PA) 2020-2021 PMYO başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. PMYO başvuruları Ağustos’un sonuda ya da Eylül’ün başlarında yapılması bekleniyor.

PMYO başvurusu nereden yapılır?

Polis Meslek Yüksekokulu başvuru nasıl yapılır? PMYO başvurusu e devlet üzerinden yapılmakta. PMYO başvurusu yapacakların e devlet şifresi yok ise mutlaka PTT şubelerinden e devlet şifresi almaları gerekmektedir. Polis Akademisi PMYO başvurusu için tıklayınız. PMYO için e devlet üzerinden başvuru yaptıktın sonra biraz beklenilmekte. Başvuruyu yapan aday Polis Akademisi tarafından çağrılacaktır.

PMYO başvurusu için neler gerekli?

PA tarafından çağrılan adaylardan ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik mülakatı, sözlü mülakatla birlikte burada en önemli kısım sözlü mülakattır. Sözlü mülakattan sonra asil ve yedek adaylar olarak Polis Akademisi tarafından liste yayılanmakta. Asil olarak listeye giren adaylar çok kısa bir süre zarfında eğitimlerine başlamakta. Yedek adaylar ise çağrılmaları durumunda da onlar da eğitimlerine başlamakta.

Polis Meslek Yüksekokulu neredelerde var?