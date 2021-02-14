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Gündem Polis memuru Sedat Yabalak kimdir nerelidir?
Gündem

Polis memuru Sedat Yabalak kimdir nerelidir?

Gara'da 10 Şubat 2021'de 13 Türk vatandaşı şehit oldu. 13 şehidin 10'unun kimlikleri tespit edildi. Şehitlerimiz arasında 2015 yılında kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak’da yer alıyor. Gelen acı haberle pek çok kişi Sedat Yabalak’ın kim olduğunu nereli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Gara’da şehit olanların isimleri belli oldu mu? Gara şehitleri | Sedat Yabalak kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 18:45:00 -
Polis memuru Sedat Yabalak kimdir nerelidir?

Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde, alıkonulan 13 Türk vatandaşı şehit edildi. Acı haberi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurmuştu. Şehitlerimizde 10'unun kimliği tespit edildi. Şehitlerden biri de polis memuru Sedat Yabalak… Peki, Sedat Yabalak kimdir?

Polis memuru Sedat Yabalak kimdir nerelidir?

Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Yabalak, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonuldu.

Şehit Yabalak’ın eşi Burcu Yabalak o dönemde verdiği röportajda, “Bizim hızlı gittiğimizi görünce, onlardan kaçtığımızı zannettiler herhalde. Ateş açmaya başladılar etrafa, havaya. Biz de durduk. Ben arkada çocukla ilgileniyordum. 'Teker mi patladı' dedim. Sedat, 'Hayır, PKK'lılar, panik yapmayın, teröristler geliyor' dedi. Zaten hemen durduk, geldiler. Eşime tehdit unsurlu bir şeyler söylediler çok hızlı gittiğimiz için. Biz de 'Görmedik sizi, fark etmedik, biz hızlı gidiyorduk' dedik. Eşimden kimlik istedi, 'Ne iş yapıyorsun' dedi. Mesleğini sordu, eşim kimliğini verdikten sonra cüzdanını da istedi. Eşim 'Cüzdanım yok' dedi. Kanmadılar tabi. Silah doğrultunca eşim cüzdanını vermek zorunda kaldı. Polis olduğunu anlayınca gelip götürdüler eşimi” dedi.  Şehit Yabalak gerisinde üç çocuğunu bıraktı.

Bu arada Sedat Yabalak'ın ailesi Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbetinde bulunuyordu.

Gara Şehitleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” dedi.

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Yorumlar

Turgut

BUNUN İNTİKAMI OLARAK CEZAEVLERİNDE Kİ PKK'LILARIN İNFAZI İLE CEVAP VERİLMELİDİR.
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