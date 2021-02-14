Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde, alıkonulan 13 Türk vatandaşı şehit edildi. Acı haberi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurmuştu. Şehitlerimizde 10'unun kimliği tespit edildi. Şehitlerden biri de polis memuru Sedat Yabalak… Peki, Sedat Yabalak kimdir?

Polis memuru Sedat Yabalak kimdir nerelidir?

Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Yabalak, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonuldu.

Şehit Yabalak’ın eşi Burcu Yabalak o dönemde verdiği röportajda, “Bizim hızlı gittiğimizi görünce, onlardan kaçtığımızı zannettiler herhalde. Ateş açmaya başladılar etrafa, havaya. Biz de durduk. Ben arkada çocukla ilgileniyordum. 'Teker mi patladı' dedim. Sedat, 'Hayır, PKK'lılar, panik yapmayın, teröristler geliyor' dedi. Zaten hemen durduk, geldiler. Eşime tehdit unsurlu bir şeyler söylediler çok hızlı gittiğimiz için. Biz de 'Görmedik sizi, fark etmedik, biz hızlı gidiyorduk' dedik. Eşimden kimlik istedi, 'Ne iş yapıyorsun' dedi. Mesleğini sordu, eşim kimliğini verdikten sonra cüzdanını da istedi. Eşim 'Cüzdanım yok' dedi. Kanmadılar tabi. Silah doğrultunca eşim cüzdanını vermek zorunda kaldı. Polis olduğunu anlayınca gelip götürdüler eşimi” dedi. Şehit Yabalak gerisinde üç çocuğunu bıraktı.

Bu arada Sedat Yabalak'ın ailesi Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbetinde bulunuyordu.

Gara Şehitleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” dedi.