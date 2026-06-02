Atakan Sönmez'den Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine tek cümlelik cevap

Özgür Özel’in TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez’i "iğrenç bıyıklı" diyerek hedef alması tartışmalara neden oldu.

ÖZEL: GELMİŞ O İĞRENÇ BIYIKLI

Özel, "Gelmiş o iğrenç bıyıklı, bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği, hizmeti olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız çıkarmış. Kamuoyu tepki gösterince 'bir inceleyeceğim' diyor" diye konuştu.

SÖNMEZ: PARTİ MİLLETVEKİLİYLE POLEMİĞE GİRMEM

Özel'in sözlerine Sönmez'den yanıt geldi. T24'e konuşan Atakan Sönmez Özel'e cevap vermeyeceğini söyledi.

Sönmez, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın basın danışmanıyım. Bir parti milletvekiliyle polemiğe girmem söz konusu olamaz. Buna bir cevabım olmayacak." ifadelerini kullandı.