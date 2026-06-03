60 bin askerini ve savaşı kaybetti Tokat yediği ülkeye şimdi silah satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a silah satışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışının onaylandığı belirtildi.

Söz konusu satışın, C-130 uçak filosunun operasyonel hazırlığını sağlayarak Vietnam'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği kaydedilen açıklamada, "Bu ekipman ve destek satışının bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ana yüklenici firmanın ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan "RTX Corporation" olacağı belirtildi.

ABD, VİETNAM BATAĞINDAN ÇIKAMADI

ABD'nin Vietnama doğrudan askerî müdahalesi 1965'te başladı ve 1973'te Amerikan kuvvetlerinin çekilmesiyle sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam Savaşı'nda toplam 58.220 askerini kaybetti. Bu kayıplar çatışmalar, kazalar ve ölümcül yaralanmalar nedeniyle gerçekleşirken, savaşın ardından bu travmaları atlatamayarak hayatını kaybeden binlerce gazi bu rakama dahil değildir. Vietnam savaşı ABD açısından tam bir fiyasko ile sonuçlanmış, telafisi olmayan kayıplara sebep olmuştu.