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Gündem Polis memuru FETÖ'den tutuklandı!
Gündem

Polis memuru FETÖ'den tutuklandı!

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3 gün önce gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 18:58:00 -
Polis memuru FETÖ'den tutuklandı!

Edirne'de polis memuru Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyetteki işlemleri sonrasında Edirne Adliyesi'ne getirilen S.Ç, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 gün önce gözaltına alınmıştı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru S.Ç 3 gün önce gözaltına alınmıştı.

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