Polis düğmeye bastı: 100 milyarlık vurgun gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, "Dahilde İşleme Rejimi"ni kullanarak büyük bir dolandırıcılık zinciri kuran organize suç örgütünü ortaya çıkardı. Örgüt üyelerinin, ikinci ve üçüncü şahıslar adına kurduğu paravan şirketler aracılığıyla tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği, ancak rejim gereği yurt dışına çıkarılması gereken bu madenlerin bir kısmını mevzuata aykırı şekilde yurt içinde bıraktığı belirlendi.

100 MİLYAR LİRA KAMU ZARARINA YOL AÇILDIĞI AKTARILDI

Soruşturma çerçevesinde, bazı kişilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde, yurt dışına çıkarılmadığı öne sürüldü. Ayrıca, örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği anlatılan açıklamada, bu suretle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı aktarıldı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.