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Yerel

Polis denetimine takılan fırıncının motosikleti çalıntı çıktı

İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan trafik denetimine takılan bir fırıncının kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:01:00 -
Polis denetimine takılan fırıncının motosikleti çalıntı çıktı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için trafikte denetim yapmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında uygulama yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesiyor.

Esenyurt, Esenkent girişinde denetim yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir fırıncıyı durdurup kimlik ve izin kâğıdı kontrolü yaptı. Fırıncının kullandığı motosikleti de kontrol eden polis ekipleri motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Birkaç gün önce internetten aldığı motosikletin çalıntı olduğunu öğrenen Murat Özdamar, motosikleti satın aldığı kişiyi aradığını ve hala geri dönmediğini söyledi. Mağdur olduğunu ifade eden Özdamar, "Motosiklet aldım, çalıntıymış. İnternetten aldım. Aldığım kişinin evrakları, mesajları duruyor bende. 4-5 gün önce bin 600 TL'ye aldım. Hiçbir evrak vermedi bana. Sadece bir kimlik fotokopisi verdi, bir şey olursa bana ulaşırsın dedi. Ulaştım şu anda. 'Döneceğim sana' dedi dönmedi. Fırıncıyım, halka hizmet yapmak için çalışıyorduk ama başımıza böyle bir şey geldi." dedi.

Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet denetim noktasına gelen çekici ile otoparka götürüldü.

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