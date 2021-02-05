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Gündem “Polis Berkin Elvan’ın ablasını 10 dakikalık mesafeden alıp…” Motor yakan senaryo
Gündem

“Polis Berkin Elvan’ın ablasını 10 dakikalık mesafeden alıp…” Motor yakan senaryo

Dün akşam Kadıköy'de “Birleşik Mücadele Güçleri” tarafından “Faşizme karşı birleşelim” çağrısıyla düzenlenen eylemler esnasında gözaltına alınan 65 kişinin arasında Berkin Elvan’ın ablası ve Medyascope çalışanı Özge Elvan'ın da olduğu ortaya çıktı. Elvan'ın gözaltına alınmasının ardından avukatı Deniz Özen, akıllara zarar bir senaryo yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 15:31:00 -
“Polis Berkin Elvan’ın ablasını 10 dakikalık mesafeden alıp…” Motor yakan senaryo

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından provokatörler bir kez daha Türkiye'yi karıştırmak için kollarını sıvadı. Öğrenci kılığına giren terör örgütü mensupları, Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde toplanarak protesto gösterilerine başlarken, toplanma yasağı olmasına rağmen “Birleşik Mücadele Güçleri" isimli bir grup da “Faşizme karşı birleşelim” çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de eylem düzenledi. 65 kişinin gözaltına alındığı gösteriler sonrası ise belkide ilk kez duyulacak bir senaryo yazıldı.

Berkin Elvan'ın ablasını da gözaltına alındı

Birleşik Mücadele Güçleri isimli grubun öncülüğünde “Faşizme karşı birleşelim” çağrısıyla düzenlenen eylemde 65 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Berkin Elvan’ın ablası ve Medyascope çalışanı Özge Elvan da olduğu ortaya çıktı. Elvan'ın gözaltına alınmasının ardından avukatı Deniz Özen tarafından akıllara zarar bir senaryo yazıldı.

Berkin Elvan'ın ablasını katılmadığı eyleme sokulup gözaltına alındı

Özge Elvan'ın avukatı Deniz Özen, Elvan’ın eylemle bir ilgisi olmadığını ve polis tarafından durdurulduğu sırada eylemin yapıldığı yerden en az 10 dakikalık yürüme mesafesinde olduğunu, polis tarafından eylem alanına zorla götürülerek orada gözaltına aldığını senaryosnu uydurdu. Saatlerce müvekkiliyle görüşemediğini de iddia eden avukat Özen, eylemlerin ortasında yakalanan Özge Elvan’a yöneltilen suçlamanın ne olduğu da bilmediğini söyledi.

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