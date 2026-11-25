Polis aracına çarpıp kaçan maganda yakalandı: Sahte plakalı sürücüye 650 bin TL ceza kesildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’de trafik polislerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan sahte plakalı otomobil sürücüsü, kaçarken polis aracına çarptı. Melikgazi ilçesinde başlayan kovalamaca yaklaşık 30 dakika sürdü. Kıranardı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınan sürücü Ş.T.’ye, Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kayseri’de ‘Dur’ ihtarına uymayıp polis aracına çarpıp kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Ş.T.’ye 650 bin TL ceza uygulandı.
Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sahte plakalı otomobilin sürücüsü Ş.T., kaçmaya başladı.
Polisin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu Ş.T.’nin otomobili Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi’nde durduruldu.
Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü Ş.T.’ye Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 650 bin TL ceza uygulanarak polis merkezine götürüldü.