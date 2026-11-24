Pezeşkiyan'dan Hamaney'in mezarı başında gözyaşları! ABD ve İsrail saldırısı sonrası duygu seli yaşandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney'in mezarını ziyaret ederek gözyaşlarına boğuldu.
Mezar başında duygusal anlar yaşayan Pezeşkiyan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı ve Hamaney'in tabutuna başını dayadığı anlar kameralara yansıdı.
MEZAR BAŞINDA DUYGUSAL ANLAR KAMERALARA YANSIDI
ABD ve İsrail saldırısında yaşamını yitiren eski dini lider Ali Hamaney'in mezarını ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tören sırasında derin üzüntü yaşadı. Paylaşılan görüntülerde Pezeşkiyan'ın gözyaşlarını tutamadığı ve tabuta başını dayayarak vedalaştığı görüldü. Bölgedeki saldırıların ardından yaşanan bu görüntüler uluslararası gündemde dikkat çekti.
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