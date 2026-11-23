Hareketli saatler yaşanıyor! Rus Büyükelçisi, Bakanlığa çağrıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınamak için Rus Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Kuznetsov'un Bakanlığa çağrıldığını belirtti.
Paylaşımda, Finlandiya'nın, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarını kınamak için Rus Büyükelçi'yi çağırdığı ifade edildi.
Rusya'nın Avrupa'daki "tehlikeli" eylemlerinin kabul edilemez olduğu kaydedilen paylaşımda, bir Rus helikopterinin 21 Kasım'da Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğine dair şüphelerin olduğu anımsatıldı.
Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğunun altı çizildi.
Bu arada, Finlandiya Savunma Bakanlığınca 21 Kasım'da yapılan açıklamada, bir Rus helikopterinin, ülke hava sahasını ihlal ettiğine dair şüphelerin olduğu belirtilmişti.