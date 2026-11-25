Washington yönetiminin İran'a yönelik abluka politikası hakkında açıklamalarda bulunan Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından Trump ve ekibine yönelik mesajlar verdi.

ABD yönetiminin abluka yoluyla sonuç alamayacağını belirten Rızai, “Trump ve başarısız ekibinin İran’ı abluka altına alma planları, başarısızlığa uğrayan savaş stratejileri kadar hayal ürünü ve sonuçsuzdur” dedi.

ABLUKAYI KIRMAYA KARARLIYIZ

İran halkının, silahlı kuvvetlerin ve devlet kurumlarının abluka karşısında ortak bir kararlılık içerisinde olduğunu vurgulayan Rızai, olası yeni saldırılara ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

“İran halkı, silahlı kuvvetler ve devletin tüm kurumları, bu ablukayı kırmaya ve her türlü yeni saldırıya tüm güçleriyle karşılık vermeye kararlıdır.”