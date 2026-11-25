İran'dan Trump'ın abluka planına meydan okuyan açıklama!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ı abluka altına alma planlarının başarısızlıkla sonuçlanacağını belirterek, ülkesinin yeni saldırılara karşılık vermekte kararlı olduğunu vurguladı.
Washington yönetiminin İran'a yönelik abluka politikası hakkında açıklamalarda bulunan Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından Trump ve ekibine yönelik mesajlar verdi.
ABD yönetiminin abluka yoluyla sonuç alamayacağını belirten Rızai, “Trump ve başarısız ekibinin İran’ı abluka altına alma planları, başarısızlığa uğrayan savaş stratejileri kadar hayal ürünü ve sonuçsuzdur” dedi.
ABLUKAYI KIRMAYA KARARLIYIZ
İran halkının, silahlı kuvvetlerin ve devlet kurumlarının abluka karşısında ortak bir kararlılık içerisinde olduğunu vurgulayan Rızai, olası yeni saldırılara ilişkin de şu ifadeleri kullandı:
“İran halkı, silahlı kuvvetler ve devletin tüm kurumları, bu ablukayı kırmaya ve her türlü yeni saldırıya tüm güçleriyle karşılık vermeye kararlıdır.”
Gündem
Oğluna saldıran köpeği vurmuştu! Duruşmada kadın avukat 'iblis' diyerek saldırdı, seyirci yumrukladı