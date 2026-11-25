Fenerbahçe'de tuhaf karar! Sen Ali Koç'un adamısın diyerek kovdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'de bir yöneticinin, ‘Ali Koç’a çok yakınsın’ diyerek çay servisi yapan bir personelin işine son verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de son günlerde işine son verilen isimlere bir yenisi daha eklendi.
Sarı-lacivertlilerde bir yöneticinin, kulübün çaycısını kovduğu belirtildi.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe’de çayları hazırlayan ve herkes tarafından sevilen bir görevli vardı. Ali Koç da kendisini çok severdi.
"ALİ KOÇ'A ÇOK YAKINSIN DEYİP ÇAYCIYI KOVDU"
Ali Koç’un ayrılığının ardından bir yönetici, ‘Ali Koç’a çok yakınsın’ diyerek bu kişinin işine son veriyor.
"ALİ KOÇ KENDİ ŞİRKETİNE ALDI"
Durumu öğrenen Ali Koç, çok üzüldüğü görevliyi Koç Holding’de işe alıyor.”