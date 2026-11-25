Papa’nın gizli günlüğü ortaya çıktı! Tüyler ürperten “şeytan” ve “cinsel istismar” detayı
Vatikan tarafından yayımlanan merhum Papa Franciscus'un özel günlüğünde, hayatı boyunca üç kez şeytanla karşılaştığını düşündüğüne dair ifadeler yer aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vatikan tarafından yayımlanan merhum Papa Franciscus'un özel günlüğünde, hayatı boyunca üç kez şeytanla karşılaştığını düşündüğüne dair ifadeler yer aldı.
İki karşılaşmanın Buenos Aires'te, üçüncüsünün ise 2018'deki Şili ziyaretinde cinsel istismar mağdurlarının beyanlarını reddetmesinin ardından yaşandığını yazan Franciscus, o an duyduğu sesi ve şeytanın kendisine "Artık istediğim her şeyi elde ettim" dediğini aktardı.
Günlükte ayrıca Franciscus'un 2021-2022 yılları arasında derin bir manevi kriz geçirdiği ve yetkilerini kötüye kullanma arzusuyla mücadele ettiği bilgilerine yer verildi. Katolik dünyasının merhum ruhani lideri Papa Franciscus'un özel günlüğünden Vatikan tarafından yayımlanan bölümler dikkat çekti.
Associated Press'in (AP) aktardığına göre Franciscus, günlüğünde hayatı boyunca üç kez şeytanla karşılaştığını düşündüğünü yazdı. Papa Franciscus, söz konusu karşılaşmalardan ikisinin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, üçüncüsünün ise 2018 yılında gerçekleştirdiği tartışmalı Şili ziyaretinin ardından yaşandığını anlattı.
Franciscus, Şili'deki cinsel istismar mağdurlarının açıklamalarını haksız yere reddetmesinin ardından yaşadığını belirttiği üçüncü karşılaşmada, şeytanın kendisine istediği her şeyi elde ettiğini söylediğini yazdı. Önceki iki karşılaşmada gözlerini unutamadığını belirten Papa, üçüncü karşılaşmada ise duyduğunu söylediği güçlü ve boğuk sesin hafızasından silinmediğini aktardı.
Günlükteki ifadeler, Franciscus'un 2021 ve 2022 yılları arasında derin bir manevi kriz yaşadığını da ortaya koydu. Katolik dünyasının en güçlü dini makamında bulunan Franciscus'un, kendisini dünyanın üzerinde görerek yetkilerini kullanma arzusuyla mücadele ettiği belirtildi.
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