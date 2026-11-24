Aksaray'da 12 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Mustafa Oman Kütgül'ün tutkusu, sevdiği kadının kendisini terk etmesine neden oldu. 2,5 yıl önce tanıştığı kız arkadaşıyla evlilik planları yapan Kütgül, paraşüt sporuna ayırdığı zaman nedeniyle sevgilisiyle sık sık tartışmaya başladı.

Nişan hazırlıkları yapan çiftin ilişkisi, genç kadının "Yamaç paraşütüne verdiğin değeri bana vermedin" sözlerinin ardından sona erdi.

Ayrılığın ardından yamaç paraşütünü bırakma kararı alan Kütgül, toplam değeri yaklaşık 400 bin lira olan 3 ayrı paraşütünü Hasan Dağı eteğinde ateşe verdi.

HATALARIMI DA YAKTIM

Yaşadıklarını anlatan Kütgül, 12 yıldır sürdürdüğü paraşüt tutkusunun ilişkisinin bitmesine neden olduğunu söyledi.

Kız arkadaşının kendisini paraşüte ayırdığı zaman nedeniyle terk ettiğini belirten Kütgül, "Ben de paraşütlerimi yakma kararı aldım. Burada sadece paraşütümü değil, geçmişteki hatalarımı da yaktım" dedi.

Kız arkadaşıyla düğün ve nişan planları yaptıklarını ancak ayrılığın gerçekleştiğini ifade eden Kütgül, sevgilisinin yeniden kendisine dönmesini istediğini söyledi.

Kütgül, yaşadıklarından çıkardığı dersi ise "Hobilerinizi hiçbir zaman sevdiklerinizin önüne geçirmeyin" sözleriyle anlattı.