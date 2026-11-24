Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda ele alınan oturumda, İsrail saldırılarında binlerce sivilin ve yardım görevlisinin hayatını kaybettiği, 70 binden fazla çadırın sular altında kalmasıyla çocukların hipotermiden donarak can verdiği vurgulandı.

NASR HASTANESİNE SALDIRI VE KARA KIŞ ALARMI

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Gazze'deki insani kriz masaya yatırılırken, AB Konseyi adına söz alan İrlandalı Bakan Charlie McConalogue, şiddetli sellerin bölgedeki yıkımı daha da büyüttüğünü ifade etti. İsrail'in Nasr Hastanesine düzenlediği son hava saldırısının kabul edilemez olduğunu belirten McConalogue, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ateşkes hükümlerinin uygulanmamasından endişe duyduklarını ve tüm sınır kapılarının derhal açılması gerektiğini dile getirdi.

ÇADIRLAR KAPIDA BEKLETİLİYOR, ÇOCUKLAR HİPOTERMİDEN ÖLÜYOR

AB Komisyonu üyesi Hadja Lahbib ise İsrail saldırısında bir UNRWA çalışanının daha hayatını kaybettiğini, Ekim 2025'teki sözde ateşkesten bu yana Gazze'de 1600'den fazla kişinin katledildiğini açıkladı. Kış mevsiminin ilk fırtınasında 70 binden fazla çadırın sular altında kalarak 220 bin kişiyi mağdur ettiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildiren Lahbib, AB ülkeleri ve yardım kuruluşları tarafından hazırlanan çadırların İsrail engeli nedeniyle sınır dışında bekletilmesinin siyasi bir tercih olduğunu kaydetti.

27 ÜLKEDEN İSRAİL'E ORTAK ÇAĞRI

İnsani yardım malzemelerinin keyfi biçimde kısıtlandığını ve haftada yalnızca bir gün girişine izin verildiğini aktaran Lahbib, 27 AB üyesi ile 53 ülke ve uluslararası kuruluşun ortak talebi doğrultusunda İsrail'in tüm sınır kapılarını açması ve uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurguladı. AB Komisyonunun 2026 yılında Filistin'e 217 milyon avronun üzerinde yardım sağlayacağını teyit eden Lahbib, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı sürece finansmanın tek başına hayat kurtaramayacağını sözlerine ekledi.