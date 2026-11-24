Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de karayolu ulaşımın kalbi olarak bilinen Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Gün boyunca aralıklarla sağanağın etkili olduğu güzergahta, akşam saatlerinde yağmur yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, Yumrukaya, Dağkent, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Güzergah üzerinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülerin güzergahı kullanmamalarını istedi.