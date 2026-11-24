31 Mart 2027'ye kadar yapılacak yurt içi seyahatleri kapsayan kampanyadan yararlanmak isteyen eğitimcilerin Miles&Smiles üyeliğini tamamlaması gerekiyor.

EĞİTİMCİLERE VE AİLELERİNE YÜZDE 20 İNDİRİM İMKANI

Türk Hava Yollarının internet sitesinden duyurulan kampanya kapsamında MEB bünyesinde görev yapan öğretmenler ve aileleri ile YÖK'e bağlı üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri ve beraberlerinde seyahat eden eşleri ile çocukları avantajdan faydalanabilecek. Düzenlemenin 31 Mart 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarında geçerli olacağı kaydedildi.

MİLES&SMİLES ÜYELİĞİ ŞARTI ARANIYOR

İndirimli bilet imkanından yararlanmak isteyen öğretmen ve öğretim üyelerinin THY'nin ödül programı Miles&Smiles üyeliğini tamamlamış olması gerektiği bildirildi. Kampanya detaylarına göre hak sahibi eğitimcilerle birlikte seyahat eden eş ve çocukların da aynı yurt içi seferlerde yüzde 20 indirimden yararlanabileceği aktarıldı.