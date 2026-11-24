Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 5 asker şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun."
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