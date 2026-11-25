Avusturya Devlet Güvenlik Teşkilatı, ülkenin kuzeyindeki Linz kentinde bir elektrik trafo merkezini hedef aldığı ve yaklaşık 20 bin hanenin elektriksiz kalmasına yol açtığı düşünülen sabotajla ilgili soruşturma başlattı.

Avusturya polisi sözcüsü, salı günü Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, olayın faillerinin kimliğine ilişkin henüz bir bulguya ulaşılmadığını söyledi.

Viyana ve Graz’ın ardından Avusturya’nın üçüncü büyük kenti olan Linz’de, bir trafo merkezinin hasar görmesi üzerine geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Polis, hasarın kasıtlı bir sabotajdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Sözcü, önümüzdeki dönemde Yukarı Avusturya eyaletindeki elektrik altyapısının daha sıkı güvenlik gözetimine alınacağını ve devriyelerin artırılacağını açıkladı. Diğer eyaletlerdeki yetkililere de elektrik tesislerini korumak için benzer önlemler almaları yönünde uyarı yapıldığını belirtti.

Olay, komşu Almanya’da yaşanan benzer vakaların ardından meydana geldi. Alman polisi, eylül ayı başında birden fazla eyalette kömürle çalışan santrallerin yakınındaki elektrik hatlarına sabotaj girişiminde bulunduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına almıştı.

O dönemde saldırıların sorumluluğunu üstlenen mesajlar yayımlanmış, bunlardan birinde “Fosil yakıtlardan elektrik üretmek suçtur” ifadesi yer almıştı.