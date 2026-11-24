Tahliye kararının ardından "Fatma Betül Sayan Kaya hasta mı?" sorusu, merak edilmeye başlandı.

Kaya, 18 Kasım 2026'da cezaevinde koğuşunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yeniden cezaevine götürülen Kaya'nın avukatı, sağlık durumunu gerekçe göstererek tutukluluğa itiraz etti.

Sulh ceza hâkimliği itirazı kabul ederek Kaya'nın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın hastalığının ne olduğuna ilişkin ise kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI

Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde 18 Kasım 2026'da koğuşunda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaya, hastanede yapılan ilk müdahale ve kontrollerin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Avukatı da tutukluluğa itirazında Kaya'nın sağlık sorunlarını gerekçe olarak gösterdi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN HASTALIĞI NE?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın hastalığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kaya'nın cezaevinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı ve avukatının tahliye talebinde sağlık durumunu gerekçe gösterdiği biliniyor.

Ancak rahatsızlığının ne olduğu ya da teşhis konulup konulmadığına dair bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Evet. Kaya'nın avukatının sağlık durumunu gerekçe göstererek yaptığı itiraz, 24 Kasım 2026'da sulh ceza hâkimliği tarafından kabul edildi. Hâkimlik, Kaya'nın tutukluluğuna son vererek şu adli kontrol şartlarıyla tahliyesine hükmetti:

Konutu terk etmeme yükümlülüğü (ev hapsi)

Yurt dışına çıkış yasağı

Tahliye kararı soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Soruşturma, adli kontrol tedbirleri altında devam ediyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN TUTUKLANDI?

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 6 Kasım 2026'da tutuklandı. Kaya'ya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları yöneltildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporu üzerine başlatılan soruşturmada iddialar Özata Denizcilik hisselerine yoğunlaşıyor. Savcılığın iddiasına göre Kaya, Nisan 2026'da Özata Denizcilik hisseleri satın aldı ve bu hisseleri, fonların tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül'de sattı. Soruşturmada Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle temasları ve grup bünyesinde açtığı yatırım hesabı da inceleniyor. İddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor ve Kaya hakkında masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.