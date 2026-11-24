CANLI ANLATIM: Galatasaray - Aston Villa
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını ağırlıyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Aston Villa skoruyla devam ediyor.
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Galatasaray 0 - 0 Aston Villa
İKİNCİ YARI BAŞLADI
DEVRE ARASI
41' Sarı Kart: N. Jackson
37' Aston Villa, paslaşarak temsilcimizin savunma hattını aşmaya ve rakip yarı sahada etkili olmaya çalışıyor.
29' Abdülkerim sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasının solunda Batrakov kafayla içeri çevirdi. Kale önündeki Barış'a gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.
27' Ani gelişen Aston Villa atağında sol kanattan yapılan ortada Singo ön direkte topa kayarak müdahale etti ve kornere gönderdi.
20' Jakobs'un savunma arkası koşusunu gören Lemina pasını araya yolladı. Çaprazdan ceza sahasına giren Jakobs'tan önce kaleci Suzuki ileri çıkarak topa sahip oldu.
17' Serbest vuruşta topun başına geçen McGinn içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma kafayla uzaklaştırdı.
16' Gomes sol çaprazda yerde kaldı. Aston Villa kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
12' Ceza yayının solunda topu alan Manzambi çalımlarla içeri sokuldu. Ceza sahasında savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
6' Galatasaraylı oyuncular orta sahada top çevirerek boşluk bulmaya çalışıyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Eren, Barış Alper.
Aston Villa: Suzuki, Harwood, Lindelöf, Mings Maatsen, Gomes, Boubacar Kamara, Alysson, McGinn, Manzambi, Jackson.