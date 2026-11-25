Trump iki hindiyi affetti, İran'a mesaj gönderdi! Beyaz Saray'da ilginç tören
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel Şükran Günü töreninde "Freedom" ve "Feathers" isimli iki hindiyi affetti. Törende İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda da bulunan Trump, dikkat çeken ifadeler kullandı.
ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray, geleneksel Şükran Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Törende Amerikan halkına ve özellikle ABD askerlerine seslenen Başkan Donald Trump, ülkesinin en güçlü döneminden geçtiğini söyledi.
İRAN'A YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
İran'la savaşta başarılı olduklarını ileri süren Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah elde edemeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ABD ablukasının izinsiz geçilemediğini belirtti.
Trump, İran'ın askeri kapasitesine ilişkin, "Onların artık ne ordusu ne de donanması kaldı. Onları tamamen yok ettik. Çok az füze kapasiteleri kaldı." ifadelerini kullandı.
EŞİ MELANIA'YA TEŞEKKÜR ETTİ
Trump, Ukrayna'nın Oleşki kentindeki sivillerin tahliye edilmesi amacıyla sağlanan geçici ateşkese katkılarından dolayı eşi Melania Trump'a da teşekkür etti.
HİNDİLERDEN BİRİ ÇALILIKLARA KAÇTI
Konuşmasının ardından Batı Virginia eyaletinde yetiştirilen "Freedom" ve "Feathers" isimli iki hindiyi affeden Trump, tören sırasında yaşanan ilginç bir olayı da anlattı.
Hindilerden birinin Beyaz Saray'ın bahçesindeki çalılıkların arasına kaçtığını belirten Trump, kaçan hindinin de affedildiğini söyledi.