ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray, geleneksel Şükran Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Törende Amerikan halkına ve özellikle ABD askerlerine seslenen Başkan Donald Trump, ülkesinin en güçlü döneminden geçtiğini söyledi.

İRAN'A YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İran'la savaşta başarılı olduklarını ileri süren Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah elde edemeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ABD ablukasının izinsiz geçilemediğini belirtti.

Trump, İran'ın askeri kapasitesine ilişkin, "Onların artık ne ordusu ne de donanması kaldı. Onları tamamen yok ettik. Çok az füze kapasiteleri kaldı." ifadelerini kullandı.

EŞİ MELANIA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, Ukrayna'nın Oleşki kentindeki sivillerin tahliye edilmesi amacıyla sağlanan geçici ateşkese katkılarından dolayı eşi Melania Trump'a da teşekkür etti.

HİNDİLERDEN BİRİ ÇALILIKLARA KAÇTI

Konuşmasının ardından Batı Virginia eyaletinde yetiştirilen "Freedom" ve "Feathers" isimli iki hindiyi affeden Trump, tören sırasında yaşanan ilginç bir olayı da anlattı.

Hindilerden birinin Beyaz Saray'ın bahçesindeki çalılıkların arasına kaçtığını belirten Trump, kaçan hindinin de affedildiğini söyledi.