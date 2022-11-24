  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son anket dikkat çekti! 10 puan fark var

Kodese geri dönüş! Almanya'daki terörist için flaş karar

Batı'nın 'truva atı'nı gördü! Ve Putin noktayı koydu

Dünyanın en kalitelisi burada! Ne yağmur ne de çamur onları durduruyor

Altın için hayati tahmin! 'Manipülasyon artıyor' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Hemen bu pozisyonu alın

İslam Memiş'in dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk, yeni tepkisi! Altın tahmini yaptı, uyardı! Sert yükseliş…

Korkunç görüntü ortaya çıktı! Depremin arabayı zıplattığı an

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Her şeyi yiyin ama o besini acilen bırakın

Türkiye ilk kez o bölgeyi bombaladı: Hedef aldığı petrol kuyuları ABD'ye bir mesajdır!

Depremde hasar gören cami için karar çıktı
Yerel Polis aracı devrildi! 17 polis yaralandı
Yerel

Polis aracı devrildi! 17 polis yaralandı

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis aracı devrildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 17 polis tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 20:48:00 -
Polis aracı devrildi! 17 polis yaralandı

Diyarbakır’da polis aracının kaza yapması sonucu 17 polis tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaza, Silvan ilçesine 20 kilometre kala Darköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis aracı devrildi.

17 polis memuru yaralandı

Kazada, 17 polis memuru hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipler sevk edildi. 17 polis memuru ağrılarından ötürü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Demir, Silvan Kaymakamı ve ilçe Alay Komutanı hastanede polisleri ziyaret etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23