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Eğitim Polis Akademisi başvurusu | Polis Akademi lisansüstü program başvuruları
Eğitim

Polis Akademisi başvurusu | Polis Akademi lisansüstü program başvuruları

Polis Akademisi lisansüstü başvuruları başladı mı? | Polis Akademisine Bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü Lisansüstü programlarına başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, Polis Akademisi başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:06:00 -
Polis Akademisi başvurusu | Polis Akademi lisansüstü program başvuruları

Polis Akademisine Bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyenler internette sık sık başvuru tarihlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Polis Akademisi başvuruları başladı mı?

Polis Akademisi başvurusu | Polis Akademi lisansüstü program başvuruları

Başvuru tarihlerini merak edenleri sevindiren duyuru Polis Akademisi internet sitesinden yayınlandı. Polis Akademisine Bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü Lisansüstü programlarına başvuru 7 Eylül-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Polis Akademi lisansüstü program başvurularına nasıl yapılacak?

Polis Akademisine Bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü Lisansüstü programlarına başvuru işlemleri “ais.pa.edu.tr” adresinden yapılıyor.

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