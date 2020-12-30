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Gündem Polis 3 metre uzunluğunda piton buldu
Gündem

Polis 3 metre uzunluğunda piton buldu

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye'de beslenmesi yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 04:34:00 -
Polis 3 metre uzunluğunda piton buldu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mansur O. adlı şüphelinin Kalyoncu Kuluğu Mahallesi'ndeki adresine kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda kaçak yollarla elde edilen piton yılanı ve poşete sarılı vaziyette 1.25 gram esrar ele geçirdi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, şüpheli Mansur O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

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