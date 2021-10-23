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Yaşam Poligonda atış yaparken intihar etti!
Yaşam

Poligonda atış yaparken intihar etti!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, atış poligonunda başına ateş ederek intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 01:49:00 -
Poligonda atış yaparken intihar etti!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde poligonda ateş eden bir kişi, gözetmenin anlık boşluğunda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayyolu Mahallesi’nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atış eğitimi yapmak için poligona gelen S.B., gözetmen eşliğinde atış yaptığı sırada tabancayı kendisine çevirerek ateş etti. S.B., başına isabet kurşunla yere yığılırken gözetmen, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Poligon çalışanlarının ifadesi alındı

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde S.B.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, poligon çalışanlarının ifadelerini aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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