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Kadın - Aile Poğaça tarifi: Tereyağlı peynirli poğaça (Mayasız) kıyır poğaça en sevilen tariflerden
Kadın - Aile

Poğaça tarifi: Tereyağlı peynirli poğaça (Mayasız) kıyır poğaça en sevilen tariflerden

Kıyır kıyır ağızda dağılan poğaça nasıl yapılır? İşte size tam ölçülü ve yumuşak nefis poğaça tarifleri...

Yeniakit Publisher
2022-05-25 09:46:00 - 2022-05-25 09:54:23
Poğaça tarifi: Tereyağlı peynirli poğaça (Mayasız) kıyır poğaça en sevilen tariflerden

Tereyağlı Peynirli Poğaça (Mayasız) Tarifi İçin Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı tepeleme tereyağı (150g)
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 yumurta (birinin sarısı üzerine)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 5 – 5, 5 su bardağı un

Üzerine;

  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Susam

İçine;

  • 200g Beyaz peynir
  • Maydanoz

Tereyağlı Peynirli Poğaça (Mayasız) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağı, yoğurt, sıvı yağ, bir tam yumurta ve diğer yumurtanın beyazını, tuz, şeker ve kabartma tozunu yoğurma kabına alıp iyice karıştırıyoruz. Ardından unu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hazırladığımız hamuru 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Hafif unlanmış tezgaha merdaneyle çok ince olmayacak şekilde, 3-4 milimetre kalınlığında açıyoruz. Peyniri çatalla eziyoruz. Dilerseniz bu aşamada ince kıyılmış maydanozda ekleyebilirsiniz. İster kalıp ister bardakla yuvarlaklar kesip içine peynir koyup kenarlarını iyice kapatıyoruz. İsteyen kenarları çatalla da bastırarak kapatabilir. Ya da merdaneyle hiç açmadan direk hamurdan parçalar koparıp elinizde yuvarlayıp, içini koyup elinizde kenarlarını kapatabilirsiniz. Tepsiye dizdiğimiz poğaçaların üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımını sürüp, üzerine susam serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz. Mis kokulu nefis poğaçalarımız servise hazır.

Kahvaltılarda, çay saatlerinizde kurtarıcı rolünü üstlenen dereotlu poğaça tadı ile de gönlünüzü çalacak. Dereotu sevmeyenlerin dahi severek tükettiği, oldukça besleyici ve doyurucu.

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Dereotlu Poğaça Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  •  Yarım demet ince kıyılmış dereotu
  •  1 adet yumurta
  •  Aldığı kadar un (yaklaşık 2.5-3 su bardağı)

Üzeri için;

  • 1 yumurta sarısı

Dereotlu Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?

Dereotlu poğaça tarifi ve yapılışı: Pastane usulü peynirli dereotlu poğaça nasıl yapılır? - Hamur İşi Haberleri

İlk olarak poğaçamızın hamurunuz hazırlayalım. Bir kabın içine malzemelerin tamamını koyup yoğurarak yumuşak bir hamur elde edelim. Unu yavaş yavaş ekleyerek hamurun sertliğini ayarlayalım. Poğaçalarımızı şekillendirelim. Hamuru iyice yoğurduktan sonra minik bezeler yapıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Verilen ölçülere göre yaklaşık 11 tane poğaça elde edebilirsiniz. Eğer poğaçalarınızı daha küçük yaparsanız 15-16 adet poğaça elde edebilirsiniz. Fırına sürmeden önce bir süre hamuru dinlendirin. Poğaçalarımızı fırına sürelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

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