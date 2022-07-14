Poğaça tarifi: Dereotlu, peynirli, mayasız veya mayalı nefis puf poğaça tarifleri

Yumuşak ve sıcacık pofuduk poğaçalar kahvaltı başta olmak üzere çay saatlerinin en sevilen lezzetlerinden. Peki pofuduk poğaça nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Pofuduk poğaça malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ılık süt

2 yumurta akı

1 paket yaş maya

2 tatlı kaşığı toz şeker

5-6 bardak un

İçine, isterseniz peynir

Pofuduk poğaça yapılışı:

Daha önceden ılıttığımız sütü yoğurma kabına alıyoruz. Ardından yaş mayayı ekleyip, sütün içinde katıyoruz. Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elimizle karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz. Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir. Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğimiz ebatta parçalar koparıp şekil veriyoruz. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla diziyoruz. Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak1 saat kadar bekletirsek poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur. Son işlem olarak da hamurlarımızın üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişiriyoruz.

Poğaça kaç dakikada pişer?

Poğaçanın pişirme dakikası fırının derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak lezzetli bir poğaçayı tam kıvamında hazırlamak için 175 derece yeterli iken, buna bağlı olarak ortalama pişirme süresi 20 ya da 25 dakika olarak öne çıkıyor. Tabii fırının derecesini yükseltmek ya da düşürmek biraz daha erken ya da biraz daha geç poğaçanın pişmesini sağlayabilir. Ancak bu defa poğaçanın çiğ kalması ya da yanması gibi durumlar ile karşı karşıya kalmak mümkün. Özellikle hamurun iç kısmının çiğ kalmaması adına, mutlaka 175 derecede 20 veya 25 dakika kadar pişirmek yeterlidir.

Özellikle sabahları işe gidenlerin simit kadar tercih ettiği bir yiyecektir. Pastane poğaçası güzel olur ama evde bol malzemeli ev poğaçası yapmaya ne dersiniz? Kolay bir poğaça tarifi siz de evinizde lezzetli puf poğaçalar yapabilirsiniz.

POĞAÇA TARİFLERİ

Poğaça dolgu malzemesi değiştirilerek farklı şekilde yapılabilir. Peynirli, kıymalı, otlu, zeytinli ve çeşit çeşit poğaça tarifi vardır. Pastanelerde ve evlerde en çok yapılanlar da peynirli ve kıymalı poğaçalardır. Bunun yanında dereotlu veya karışık otlu poğaçalar da son yıllarda çokça tercih edilir olmuştur.

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Son yılların en sevilen poğaça çeşitlerinden biridir dereotlu poğaça. Kokusu ve tadıyla ağızlara layık, yumuşacık dereotlu poğaça tarifi için hangi malzemeler lazım? 4

Malzeme Listesi

150 gr paket margarin

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta (beyazı içine, sarısı üzerine)

1 demet dereotu

1 paket kabartma tozu

2 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı sirke

1 adet yumurta sarısı

1 tutam susam

Kısaca Poğaça Yapımı:

Yumuşak margarini bir kaba koyun, Dereotu dışındaki malzemeleri ekleyin, Yoğurarak yumuşak bir hamur hazırlayın, Dereotunu ekleyin, Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın, Hamur parçalarını fırına dizin, Üstlerine yumurta sarısı sürün, İsterseniz susam serpebilirsiniz, 180 dereceye ısıtılmış fırında pişirin.

Dereotlu Poğaça Nasıl yapılır?

Dereotlu poğaçanın yapımına doğal olarak hamurdan başlayacağız. Güzel bir kıvam için margariniz önceden oda sıcaklığında beklettin. Yumuşamış 150 gram margarini ve 1 dereotu dışındaki malzemeleri bir kaba doldurun ve yoğurarak yumuşak bir hamur haline getirin. En son dereotu ekleyin ve hamuru bir kez daha yoğurun. Hamurunuzdan kahve fincanı kadar parçalar (Büyüklüğü isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.) koparıp pürüzsüz bir şekilde yuvarlayın. Üzerine yumurta sarısı ve isteğine bağlı olarak üstüne susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. 40 dakikada hazır olacak bu tarif 3-4 kişilik olarak ayarlanmıştır.

Püf Noktası

Dereotlu poğaçanın içerisine peynir eklemek isterseniz sert peynirleri tercih edin. Sert peynirler kolayca erimez ve siz poğaçanızı afiyetle yerken peynir ağza daha iyi gelir. Yumuşak peynir kullanırsanız eriyip poğaçanın içinden dışına taşar ve poğaça yanabilir. Bu poğaça tarifi için yarım su bardağı sert beyaz peynir yeterli olacaktır.

Mayalı yumurtalı poğaça nasıl yapılır?

Belli başlı bazı malzemeleri ele almak suretiyle mayalı poğaça yapımını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler şu şekildedir;

- Bir su bardağı ılık su

- Bir su bardağı ılık süt

- 2 paket kuru maya

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- 2 çay kaşığı tuz

- Bir tane yumurta

- 2 su bardağı un

Öncelikle ılık su ve ılık süt ile beraber kuru mayanın yanı sıra toz şekeri bir kabın içerisine atarak 5 dakika kadar karıştırın. Bunun üzerine maya eridikten sonra tuz ile beraber yumurtayı içine atın. Yavaş yavaş unu karıştırmak suretiyle tamamen kabın içerisine boşaltın. Daha sonra kıvamına gelmiş olan hamurun üzerine bir streç film ile kapatarak 40 veya 45 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin. Ardından bir yumurta büyüklüğünde parçaları hamurdan koparmak suretiyle şekil vermeye başlayın. Bunları tepsinin üzerine yerleştirmek suretiyle, üst kısmını da yumurta sarısı ile hazırlanmış malzemeyi sürün. Tabii burada tepsi üzerine streç film koymayı unutmayın. Pişirme işlemine başlayarak güzel yer poğaça hazır hale getirebilirsiniz.

TAHILLI PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Tahıllı peynirli poğaça malzemeler

1 yumurta

1 su bardağı süt

1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket hamur kabartma tozu

4-4. 5 su bardağı karışık tam tahıllı un

İç malzemesi;

1 kase peynir

1/4 (çeyrek) maydanoz

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Çörekotu

TAHILLI PEYNİRLİ POĞAÇA YAPILIŞI

Malzemelerden un hariç geri kalanını bir kaba alıp karıştırın. En son unu kontrollü olarak ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edin. 15 dakika hamuru dinlendirin. İç malzemesi için peynir ve ince kıyılmış maydanozu ezerek karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak el ile açın. Açılan hamurun içine iç malzemesini koyarak kapatın. Kenarlarını çatalla bastırarak yapışmasını sağlayın. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı ve çörek otu sürün. İsteğe bağlı keten tohumu, çekirdek içi de ekleyebilirsiniz. 175° fırında 20 dakika kadar pişirin.

Mayasız poğaça nasıl yapılır?

Mayalı poğaça ile beraber aynı zamanda mayasız poğaça da yapılabilmektedir.

MAYALI POĞAÇA TARİFİ

Yumuşacık pofuduk mayalı poğaçayı peynirli yapabileceğiniz gibi aynı tarif üzerinden iç harçsız sade olarak da yapabilirsiniz. 40 dakikada yapabileceğiniz 8 kişilik mayalı poğaça tarifi için şu malzemeler gerekiyor.

Malzeme Listesi

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 paket yaş maya

2 silme tatlı kaşığı tuz

7 su bardağı un

1 adet yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

200 gram beyaz peynir ya da çökelek peyniri

Yarım demet maydanoz

Nasıl yapılır?

İlk olarak geniş bir kaba 1 su bardağı ılık suyu ve 4 yemek kaşığı toz şekeri alın. Üzerine de ılıttığınız sütü ve oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz 1 paket yaş mayayı ilave edin. Yaş maya eriyene kadar karıştırın. Sonra bu karışımın içine 1 su bardağı sıvı yağı, oda sıcaklığında bekletilmiş 1 adet yumurtayı ve 2 silme tatlı kaşığı tuzu ilave ederek tüm malzemeyi iyice karıştırın. Daha sonra yaklaşık 7 su bardağı unu azar azar ilave edin ve ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar güzelce yoğurun. Yoğurduğunuz mayalı poğaça hamurunu yaklaşık 35- 40 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Hamurunuz dinlenirken poğaçanın iç harcını hazırlayın. İç harcı için bir kapta 200 gram beyaz peynir ya da çökelek peynirini çatal yardımıyla ezerek içine küçük küçük doğradığınız yarım demet maydanozu ilave edin ve karıştırın.

Son olarak dinlenmeye bıraktığımız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Avuç içinde açtığımız hamurun içine maydanozlu peynirli harçtan koyup hamura yuvarlayarak şekil verin. Sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak bu parçaları dizin. Üzerine 1 adet yumurtanın sarısını sürün ve susam veya çörek otu dökün. Poğaçaları bu şekilde yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirin. Önceden 190 derecede ısıtılan fırında poğaçaların üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Püf Noktası

Üzerine sürdüğünüz yumurta sarısının içine bir tutam toz şeker katarak poğaçalarınızın üzerinin daha da kızarmış bir görüntüde olmasını sağlayabilirsiniz.

MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ

Sağlık, damak tadı veya başka nedenlerden ötürü yemeklerinde maya kullanmak istemeyeynler için de mayasız poğaça tarifi mevcut.

Malzemeler:

Hamuru için:

Yarım su bardağı eritilmiş margarin

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

İçi için:

100 gr beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Pişirme Önerisi:

190 °C fırında 25 dakika pişirin.

Nasıl yapılır?

Eritilmiş margarin, yumurta, süt, tuz, şeker ve kabartma tozunu derin bir yoğurma kabına ekleyip çırpın. Sonra azar azar unu ekleyerek hamuru elinize yapışmayacak yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendirin.

İç harcı için, maydanozları yıkayıp yapraklarını ayıklayın; ince ince doğrayın. Peyniri çatalla ezin ve üzerine kıyılmış maydanozu ekleyin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp eliniz yardımıyla açın, içine harçtan koyun, uçlarını ortada kapatın ve tekrar yuvarlayıp şekil verin. Poğaçaları yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin, üzerlerine yumurta sarısı sürün ve bir çatalın sırtı ile çizgiler çizerek şekil verin. Önceden ısıtılmış 190 °C fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

TAM BUĞDAY UNUYLA DİYET POĞAÇA

Poğaça, çay saatlerinin ve kahvaltıların vazgeçilmez parçası olsa bile hamur işi olması nedeniyle kilo alımında sorun olabilir. Eğer diyet yapıyor ama poğaça yemek istiyorsanız tam buğday unlu diyet poğaçaları deneyebilirsiniz. 5 kişilik diyet poğaçası için gereken malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık yağsız süt

10 gr kuru maya

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sirke

2 tatlı kaşığı tuz

480 gr tam buğday unu

Göz kararı light taze kaşar peyniri

Nasıl yapılır?

Tam buğday unlu diyet poğaça için ilk olarak derin bir kabın içine koyduğunuz ılık sütü, mayayı, şekeri karıştırın. 5 dakika bekledikten sonra sıvı yağı, yumurta akını, sirkeyi ve tuzu ekleyerek bir kez daha karıştırın. Sonrasında ise tam buğday ununu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur kıvamına getirin. Yoğurulan hamuru, üzerini stretch filmle sararak yarım saat kadar mayalanmasını bekleyin.

Hamurun dinlenmesi sırasında kaşar peynirini keserek dilimleyin. Dinlenmeye bırakılan hamur kabardıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve elinizle açarak içine kaşar peyniri koyup kapatın. Bu şekilde tüm hamuru yapın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve ısınmasını beklemeden poğaçalarınızı fırına koyun. Üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

321 Poğaça Tarifi İçin Malzemeler

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

4, 5 su bardağı un

2 çay kaşığı tuz

İç Malzemesi İçin:

2 adet Soğan

5 adet Patates

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Üzeri İçin:

1 su bardağı galeta unu

321 Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamur için olan tüm malzemeleri derin bir kaba alıp iyice yoğuralım ve 30 dk kadar dinlenmeye bırakalım. İç malzemeleri bir araya getirip karıştıralım ve az yağda iyice kavuralım, soğumaya bırakalım. Hamurdan parçalar kopartıp iç malzememizden ekleyelim ve yuvarlayalım. Her yerini galeta unu ile kaplayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizelim.

180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 15/20 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun :) 321 Poğaça Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Yoğurma aşamasında unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak hamur kıvamını çok daha kolay yakalayabilirsiniz. Tarifte damak zevkinize göre peynirli maydanozlu veya zeytin ezmeli harç kullanabilirsiniz.