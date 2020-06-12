  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

PlayStation 5 Tasarımı açıklandı

Teknoloji devi Sony şirketi tarafından üretilen PlayStation 5 tasarımı resmi olarak tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 03:26:00 -
PlayStation 5 Tasarımı açıklandı

PlayStation 5 için geliştirilen oyunlar ve PS5 tasarımı açıklandı. 4 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 23: 00'da başlayan online sunumda ilk olarak PS5 oyunları açıklandı ardından ise PlayStation 5 tasarımı duyuruldu.

PS5 dikey olarak duruyor ve iki farklı sürümü bulunuyor. Birinci sürüm 4K Blu-ray sürücüsüne sahip iken ikinci sürüm dijital. Her iki PS5 sürümünün tasarımı aynı. Optik sürücüsüz PS5 varyasyonu, sürücünün çıkarılması sayesinde normal modelden önemli ölçüde daha ince görünüyor. Sürücünün yer almaması PS5'in dijital sürümünün daha ucuz olduğu anlamına gelmeli, ancak Sony tarafından fiyat bilgisi açıklanmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı