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Teknoloji Play Store
Teknoloji

Play Store

Play Store uygulama ücretleri, Google Play Store uygulama yükleme işlemi, Google Play Store indirme ve güncelleme gibi soruların yanıtı haberimizde…

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:19:00 -
Play Store

Play Store, 6 Mart 2012’de tarihinde kurulan Google’un bir hizmetidir. Google Play Hizmetleri Android işletim sistemine sahip cihaz kullanıcıları için tasarlanmıştır. Andorid cihazınızla Google Play Store’dan ücretli ve ücretsiz uygulama edinebiliyorsunuz.

Google Play Store, günümüz açısından en geniş ve en kapsamlı uygulama marketlerinden biri olma özelliğini taşır.Bu çağda bir uygulama geliştiricisi olmanın güzelliği, birlikte geliştirebileceğiniz çok çeşitli platformlar, araçlar ve ortamlardır. Günümüzde pek çok seçenek olduğunu söylemek abartı olmaz, ancak bu hiçbir yerde Android platformu için geliştirmekten daha avantajlı değildir. Google Play Store, Android uygulamanızı dağıtmanın en kolay yoludur. Bununla birlikte, tek yol bu değil, milyonlarca potansiyel kullanıcıya ulaşmanın en kolay yollarından biridir denilebilir. İlk uygulamanızı yayınlamak düşündüğünüz kadar zor değildir.

Google Play Store’de hangi uygulamalar vardır?

Google Play Store ile Android kullanıcıları oyunlar, dijital medyalar, müzikler, dergiler, kitaplar, film ve televizyon programlarına da ulaşabilirler. 

Play Store’a nasıl uygulama yüklenir?

  • Play Console hesabınıza girin.
  • Tüm uygulamalar kısmından > Uygulama oluştur'a tıklayın.
  • Varsayılan dili seçerek uygulama için bir başlık yazın.
  • Uygulamanız için mağaza girişini oluşturun, içerik derecelendirme anketini doldurun. En son fiyatlandırma ve dağıtımı belirleyin.

GOOGLE PLAY STORE UYGULAMA YÜKLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

Google Play Store’da uygulama nasıl yayınlarım?

Uygulamanızı neden Google Play mağazasında yayınlamanız gerektiğine bir göz atalım. Uygulamanızı neden Google Play'de yayınlamalısınız? Google Play mağazası, Android uygulamalarını dağıtmak için ilk sıradaki mağazadır. Uygulamalarınızı Google Play'de yayınlamak, onu dünya çapında 190'dan fazla ülkede bir milyardan fazla aktif Android kullanıcısına ifşa ettiğiniz anlamına gelir.

Google Play'de bugüne dek bir milyardan fazla uygulama indirildi. Bu nedenle, uygulamanızın rafta durmayacağından emin olabilirsiniz.

Google Play Store ücretli midir?

Google Play Store ‘da ücretli ve ücretsiz uygulama edinemek mümkündür. Google Play aracılığıyla sunulan uygulamalar ve uygulama içi ürünler için hizmet ücreti, fiyatın %30'udur. Ödemenin %70'ini uygulama sahibi amlaktadır. Mağaza içerisinde yer alan içeriklerin tümünün fiyatını geliştiriciler be

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