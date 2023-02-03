  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bill Gates'ten olay açıklama! Haberi dünyaya böyle duyurdu: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

ABD "casusluk faaliyeti" olarak nitelemişti! Uçan balonu sahiplendiler

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

İndirim sadece 10 gün sürdü... CHP'li belediyeden suya bir zam daha

İnanılmaz ama gerçek! Putin: Artık tam 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız!

Ülkeyi karıştıran olay! Ortaokul öğrencileri öğretmen ve polisleri rehin aldı

Bakan Kurum'dan açıklama! Rekor bekliyor: Ben inanıyorum ki...

Binlerce yıllık keşif: İlk defa Kuzey Britanya’daki yerde bulundu! En eski insan kalıntıları keşfedildi

6'lı masayı karıştıracak anket! Listeye giremeyen liderler var

Bakan Akar, mevkidaşıyla görüştü! İmzalar atıldı
Dünya PKK/YPG, Deyrizor'da sivillere ateş açtı
Dünya

PKK/YPG, Deyrizor'da sivillere ateş açtı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu beldelerde örgüt karşıtı gösteriler düzenleyen Arap halkı dağıtmak için ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 21:35:00 -
PKK/YPG, Deyrizor'da sivillere ateş açtı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu beldelerde örgüt karşıtı gösteriler düzenleyen Arap halkı dağıtmak için ateş açtı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Sabha ve Ebrehiyye beldelerinde onlarca kişi örgüt karşıtı gösteri düzenledi.

Sözde kontrol noktaları kurarak halka baskı yapmayı amaçlayan örgüt, göstericileri dağıtmak için sivillere ateş açtı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Teröristler, Sabha ve Ebrehiyye'de 3 gün boyunca "sokağa çıkma" yasağı ilan etti.

Deyrizor'daki gösteriler

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor kırsalında pek çok yerleşim, son 1 haftadır sık sık PKK/YPG karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Terör örgütünün sivilleri keyfi alıkoymaya son vermesini ve alıkonulanları salıvermesini isteyen göstericiler, kötüleşen yaşam şartlarını da protesto ediyor.

Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü, 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.

YPG/PKK’lı teröristlerden roket saldırısı! Kilis'te sınır bölgesine düştü
YPG/PKK’lı teröristlerden roket saldırısı! Kilis'te sınır bölgesine düştü

Gündem

YPG/PKK’lı teröristlerden roket saldırısı! Kilis'te sınır bölgesine düştü

Son 2 günde en az 30 çocuğu alıkoydular! Münbiç esnafından PKK/YPG'ye protesto
Son 2 günde en az 30 çocuğu alıkoydular! Münbiç esnafından PKK/YPG'ye protesto

Dünya

Son 2 günde en az 30 çocuğu alıkoydular! Münbiç esnafından PKK/YPG'ye protesto

PKK/YPG'nin petrolü sattığı rotalar belli oldu
PKK/YPG'nin petrolü sattığı rotalar belli oldu

Aktüel

PKK/YPG'nin petrolü sattığı rotalar belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23