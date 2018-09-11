PKK'ya en ağır darbe: Sayı 700'e kadar düştü!

Bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede yıllardır uygulanan ‘bekle, operasyon yap’ usulü yerine ‘her noktada, her şartta operasyon’a geçilmesiyle örgüte büyük darbe indirildi. Türkiye içinde teröristlerin toplanıp saldırı planlarını yaptığı kamplara operasyonlar başlatıldı. Bu operasyonlar sonrası PKK’lıların ‘kış üslenmesi’ne geçemediği, kışı geçirdikleri birçok kampı terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

PKK'NIN ÜSLERİ PATLATILDI

2018 yılının ilk 8 ayında yapılan operasyonlarda PKK’nın kullandığı 788 sığınak, barınak ve mağara imha edilirken, buralarda toplam 43 ton 510 kilo bulgur, çay, fasulye gibi yaşamsal malzemeler ile ilaçlar ele geçirildi.

SAYI 700'E KADAR DÜŞTÜ

Hürriyet'te yer alan habere göre; PKK’nın Türkiye içinde kış üstlenmesi yaptığı, kırsal alandaki kamplarının bulunduğu Hakkâri Çukurca Kaletepe, Yüksekova kırsalı, Cudi-Gabar-Silopi, Ağrı Tendürek-Doğubayazıt, Diyarbakır Lice-Kulp-Şenyayla, Tunceli-Ali Boğazı, Ovacık kırsalı ile Bingöl’de Genç ve Van-Saray-Özalp-Başkale’de komando birlikleri, Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât ekipleri geçici üs bölgeleri oluşturdu.

Güvenlik birimlerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, karadan ve havadan başlatılan operasyonlarla Türkiye içinde büyük darbe yiyen örgüt üyelerinin, sınır dışına kaçtığı öğrenildi. Bugüne kadar Türkiye içinde 3 ila 5 bin arasında silahlı örgüt üyesi barınırken, 2018 yılında yürütülen başarılı operasyonlarla bu sayının 700’e kadar indiği bildirildi.

SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü kararlı mücadele sonrasında önemli kayıplar veren örgütten kaçışların hızlandığı belirtildi. Operasyonlarda yurtiçindeki çok sayıda sözde üst düzey yöneticisi öldürülen PKK’da bazı teröristlerin silah ve mühimmatlarını dağlık alana gizleyerek örgütü terk edip, büyük şehirlere kaçtığı da belirlendi.

Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı’nın “aranan teröristler listesi”nin ‘kırmızı kategorisi’de yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan 11 PKK elebaşısı da öldürüldü.