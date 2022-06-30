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Gündem PKK'ya ağır darbe! 29 terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya ağır darbe! 29 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 11:01:00 -
PKK'ya ağır darbe! 29 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor." paylaşımında bulunarak harekat bölgesinde 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Cabbar

29 yetmez geleceğe 129 isterim.
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