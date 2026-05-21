PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz!

Terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK’ın sözde basın sözcüsü Gelawêj Ewrîn, ABD ve İsrail terör ittifakının İran’a açtığı savaş sırasında Kürtlere de silah verildiği ancak Kürtlerin bu silahları sakladığı iddiası hakkında konuştu.

Ewrîn, “İran'a yönelik yeniden bir müdahale bekliyoruz. Belki süre kısa olur ama etkili olur. İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği konusu üzerinde anlaştılar. Ayrıca Hürmüz Boğazı Çin için çok önemli. Amerika ile bazı anlaşmalar yapmaya çalışacaktır” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kürtlere silah gönderdik ama bunu kullanmayıp kendilerine sakladılar’ açıklamasına da cevap veren Erwin “Kime silah verdiyse açıklasın. Kim aldıysa da açıklasın ve daha fazla bu durum bulandırılmasın” dedi.

GEREKTİĞİNDE HAREKETE GEÇECEĞİZ

Ewrîn şöyle devam etti: “Biz PJAK olarak Trump'a diyoruz ki; 'Kürt halkını, onlara silah verdiğin ve onların da bunu kullanmadığı yönünde suçlayamazsın.' Biz İran’da varız. Hem siyasi alanda hem de askeri alanda gücümüz var ve hazırız. Biz hiçbir güçten silah almadık. Eğer Amerika bazı güçlere silah vermişse, kime ve hangi siyasi partilere silah verdiğini açıkça ilan etsin. Bu sözlerle hem İran'ı bize karşı kışkırtmak hem de halkımızın bize olan inancını ve güvenini sarsmak istiyorlar. Halkımız, bizim bugüne kadar kendi gücümüzle geldiğimizi bilmektedir. Gücümüz, ihtiyaç duyulan yerde müdahalesini de yapacaktır. Ayrıca Kürt siyasi partileri de eğer Amerika'dan silah almışlarsa bunu açıkça ortaya koysunlar. Durumun bu şekilde bulandırılması hiç kimsenin çıkarına değildir.”