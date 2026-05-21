Tokat'ta taşkın seferberliği: 842 vatandaş ve binlerce canlı güvenli bölgeye alındı

Yücel Kaya
Tokat'ta taşkın seferberliği: 842 vatandaş ve binlerce canlı güvenli bölgeye alındı

Tokat’ta artan taşkın riski karşısında devlet tüm imkanlarını seferber etti. Almus Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması ve Kılıçkaya Barajı’ndaki tahliye süreci nedeniyle Kelkit ve Yeşilırmak Vadisi’nde su seviyesi yükselirken, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgedeki son durumu yerinde inceledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Pehlivan, can kaybı yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Pehlivan, "Toplamda 842 vatandaşımızı kamu misafirhanelerine yerleştirdik. 464 hanede tahliye çalışması yürüttük" açıklamasında bulundu.

Dev ekip bölgede

Son 5 gündür bölgede hummalı bir çalışma sürdüğünü belirten Pehlivan, AFAD koordinasyonunda 2 bin 58 personelin görev başında olduğunu vurguladı. Çalışmalarda 529 araç, iş makineleri, motopomplar, dalgıç pompalar, botlar ve amfibik araçlar aktif olarak kullanılırken, bölge 24 saat boyunca dronlarla takip ediliyor.

Hayvanlar için güvenli alanlar oluşturuldu

Sadece vatandaşların değil, bölgedeki üreticilerin varlıklarının da korunduğunu ifade eden Pehlivan, tahliye operasyonlarının kapsamını şu sözlerle özetledi:

  • 10 bin 333 büyükbaş hayvan tahliye edildi.
  • Yaklaşık 3 bin 500 küçükbaş hayvan güvenli alanlara alındı.
  • 2 bin 500 arı kovanı taşındı.
  • 42 iş yerinde tahliye süreci tamamlandı.

AFAD’a ulaşan yaklaşık 250 ihbarın büyük kısmının su baskınlarına yönelik olduğunu belirten Pehlivan, Almus Barajı’ndan gelebilecek beklenenden fazla su seviyesine karşı her türlü tedbirin alındığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

