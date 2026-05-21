3 kişi zor tutuyor! 1 tonluk Paşaköy Efesi görücüye çıktı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde yetiştirilen 1 ton 50 kilogramlık “Paşaköy Efesi” isimli kurbanlık boğa, 420 bin TL’den satışa çıkarıldı.
Çanakkale’de Kurban Bayramı öncesi pazara çıkan kurbanlıklar arasında “Paşaköy Efesi” isimli dev boğa dikkat çekti.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesi Paşaköy köyünde, 30 yıla yakındır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (57) 2 yaşındaki simental cinsi boğası 1 ton 50 kilograma ulaştı. Baba mesleği büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 'Paşaköy Efesi' isimli boğayı ise 420 bin TL'den satışa çıkardı.
Dev boğa, alıcısını beklemeye başladı. Boğayı 3 kişinin güçlükle tuttuğu görüldü.
Kentte 30 yıla yakındır besicilik yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Bu boğamızın ismi ‘Paşaköy Efe’si 1 ton 50 kilogram civarında. Kurban vasıflarına uygundur. Fiyatı ise 420 bin liradır. Kurbanlık çeşitlerimiz var. Her bütçeye uygun kurbanlık danamız var" dedi.
