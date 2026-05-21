Kendi bahçesinden Türkiye’ye açıldı! Şehirden köye dönüp kendi işini kurdu

İlham veriyor

Büyükşehirdeki iş hayatının ardından köyüne dönerek üretime yönelen iki çocuk annesi Hatice Berber, kendi imkanlarıyla oluşturduğu işletmesiyle hem yerel üretimi güçlendiriyor hem de kadınlara ilham veriyor.

“Kendi bahçemde üretmeyi tercih ettim”

Üretim sürecine kendi toprağında devam etmenin kendisine huzur verdiğini belirten Berber, şunları söyledi: "Dışarıda bir işte çalışmak yerine kendi evimde ve kendi bahçemde üretmeyi tercih ettim. Şimdi üretiyorum, mutluyum ve en önemlisi kafam rahat. Bu yolculuk, bir kadının azimle neler başarabileceğinin göstergesidir."

Berber'in doğal yöntemlerle ürettiği zeytin, zeytinyağı, salça, erişte, tarhana, bakliyat ve süt ürünleri gibi çeşitli ürünler hem alışveriş sitelerinden hem de sosyal mesya hesapları üzerinden Türkiye'nin her köşesindeki tüketicilere ulaştırılıyor.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da Berber'i Yağmurlu Mahallesi'ndeki işyerini ziyaret ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti. Özarı, kırsalda üretimin ve kadın girişimciliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür girişimlerin bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.