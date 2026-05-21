SON DAKİKA
Kendi bahçesinden Türkiye’ye açıldı! Şehirden köye dönüp kendi işini kurdu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde şehir hayatını bırakarak köyüne dönen iki çocuk annesi Hatice Berber, kendi imkanlarıyla kurduğu üretim modeliyle dikkat çekiyor.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde büyükşehirdeki iş hayatını bırakıp Yağmurlu Mahallesi’ne yerleşen Hatice Berber, kendi bahçesinde başlayan üretim yolculuğunu Türkiye’ye açılan bir girişime dönüştürdü.

 

Büyükşehirdeki iş hayatının ardından köyüne dönerek üretime yönelen iki çocuk annesi Hatice Berber, kendi imkanlarıyla oluşturduğu işletmesiyle hem yerel üretimi güçlendiriyor hem de kadınlara ilham veriyor.

 

Üretim sürecine kendi toprağında devam etmenin kendisine huzur verdiğini belirten Berber, şunları söyledi: "Dışarıda bir işte çalışmak yerine kendi evimde ve kendi bahçemde üretmeyi tercih ettim. Şimdi üretiyorum, mutluyum ve en önemlisi kafam rahat. Bu yolculuk, bir kadının azimle neler başarabileceğinin göstergesidir."

 

Berber'in doğal yöntemlerle ürettiği zeytin, zeytinyağı, salça, erişte, tarhana, bakliyat ve süt ürünleri gibi çeşitli ürünler hem alışveriş sitelerinden hem de sosyal mesya hesapları üzerinden Türkiye'nin her köşesindeki tüketicilere ulaştırılıyor.

 

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da Berber'i Yağmurlu Mahallesi'ndeki işyerini ziyaret ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti. Özarı, kırsalda üretimin ve kadın girişimciliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür girişimlerin bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

