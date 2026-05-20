O ilimizde sokaklar su altında kaldı
Hatay Dörtyol'da öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Büyükşehir Belediye ekiplerince bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlatıldı.