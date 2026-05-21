'Gazze'de en büyük engel Hamas'

ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan Barış Kurulu, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ilk raporda, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına geçilmesinin önündeki "başlıca engelin" Hamas olduğunu savundu.

Raporda "Bu aşamada tam uygulamanın önündeki başlıca engel, Hamas'ın silahsızlandırmayı kabul etmeyi, zorlayıcı kontrolünden vazgeçmeyi ve Gazze'de gerçek bir sivil geçişe izin vermeyi reddetmesidir" ifadeleri yer aldı.

Kurulun Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, raporu perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ne sunacak.

Raporda, "Bir sonraki adımların atılması için kurumlar, kaynaklar ve planlar hazır. Bu sonraki adımların niteliği ve sıralaması, tarafların şimdi alacağı kararlarla şekillenecek" denildi.

Raporda ayrıca, "ateşkes ihlallerinin neredeyse her gün yaşanmaya devam ettiği, bunların bazılarının ciddi olduğu ve sivillerin öldürülmesi, ailelerin korku içinde yaşaması ve insani erişimin engellenmesinin sürmesi gibi insani sonuçlarının küçümsenemeyeceği" belirtildi.

Washington, Ocak ayında barış planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurmuştu. Bu aşama Hamas'ın silahsızlandırılmasını öngörüyor.

Plan ayrıca İsrail güçlerinin kademeli olarak çekilmesini ve uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını da içeriyor.

Ancak ikinci aşamaya geçiş süreci haftalardır tıkanmış durumda.

Kaynak: Mepa News