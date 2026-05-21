  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çinli BYD'yi beklerken Alman devi Manisa kararını duyurdu: Devreye alıyoruz, Türkiye kilit merkez olacak O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama uzmanı yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı Küresel haydut Trump’a tam da bu yakışır! ‘O ülkeye gidip başbakan adayı olacağım’ Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi Uzmanı özellikle uyardı! Kurban keserken bu yaralanmalara dikkat 'Yollar ayrılıyor' diyerek duyurdular: Galatasaray'a talih kuşu kondu! 'Koşun gelin alın' Savaştan son dakika açıklaması yaptılar! 'Bir yerleşim birimini daha ele geçirdik' Ortaya çıktı: Atletico Madrid can sıktı! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Türkiye sessiz ve derinden ilerliyor: Yeni savaş gemisi ortaya çıktı Bu yağ saçları güçlendirip dökülmesini engelliyor: Resmen Rapunzel gibi güçlü ve upuzun oluyor! Duyan satın alıyor
Spor
6
Yeniakit Publisher
Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi bile...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi bile...

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen müthiş kıyıma başladı bile...

#1
Foto - Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi bile...

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen ayağının tozuyla kadro planlamasına başladı. Önder Özen'in bu bağlamda tam 16 futbolcu için "Gitsin" raporu verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi! Beşiktaş'ta büyük kıyım - 1Resmi Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'le yolların ayrılmasının ardından Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirilmişti.

#2
Foto - Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi bile...

Beşiktaş, Önder Özen'i dün resmen duyururken 56 yaşındaki futbol adamı apar topar çalışmalara başladı. Yeni sezonun kadro çalışmalarına derhal start veren Özen'in tam 16 futbolcu için "Gitsin" raporu verdiği Türkiye Gazetesi'nde yer aldı.

#3
Foto - Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi bile...

Kadroda tutulacaklar: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan, Yasin Özcan, Rıdvan Yılmaz, Murillo, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Vaclav Cerny ve Oh.

#4
Foto - Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi bile...

Gönderilecekler: Vasquez, Djalo, Uduokhai, Tayyip Talha, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Emrecan Uzunhan, Al-Musrati, Arda Kılıç, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Can Keleş, Jota Silva, Cengiz Ünder.

#5
Foto - Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi bile...

Kararı yeni teknik direktöre bırakılacaklar: El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Rashica, Kartal Kayra, Salih Uçan, Asllani, Elan Ricardo.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!
Gündem

Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinden 68 ihbar ulaştı. Valilik, hastanelere ba..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 40. duruşması sona erdi.

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!
Gündem

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama tartışmasının ardından tehditler savurdu. Bir süre s..
İsrail güzel haberi duyurdu! 7 askerimiz vuruldu
Dünya

İsrail güzel haberi duyurdu! 7 askerimiz vuruldu

Terör devleti İsrail ordusu "Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü İHA’nın infilakı sonucu 7 askerimiz yaralandı" ifadeleriyle güzel haberi du..
Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra
Dünya

Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra

Terör devleti İsrail’in faşist bakanı Itamar Ben-Gvir’in, uluslararası sularda korsanlıkla alıkonulan "Küresel Sumud Filosu" aktivistlerine ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23