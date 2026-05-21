Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi bile...
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen müthiş kıyıma başladı bile...
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen ayağının tozuyla kadro planlamasına başladı. Önder Özen'in bu bağlamda tam 16 futbolcu için "Gitsin" raporu verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcuyu sildi! Beşiktaş'ta büyük kıyım - 1Resmi Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'le yolların ayrılmasının ardından Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirilmişti.
Beşiktaş, Önder Özen'i dün resmen duyururken 56 yaşındaki futbol adamı apar topar çalışmalara başladı. Yeni sezonun kadro çalışmalarına derhal start veren Özen'in tam 16 futbolcu için "Gitsin" raporu verdiği Türkiye Gazetesi'nde yer aldı.
Kadroda tutulacaklar: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan, Yasin Özcan, Rıdvan Yılmaz, Murillo, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Vaclav Cerny ve Oh.
Gönderilecekler: Vasquez, Djalo, Uduokhai, Tayyip Talha, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Emrecan Uzunhan, Al-Musrati, Arda Kılıç, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Can Keleş, Jota Silva, Cengiz Ünder.
Kararı yeni teknik direktöre bırakılacaklar: El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Rashica, Kartal Kayra, Salih Uçan, Asllani, Elan Ricardo.
