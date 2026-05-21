Petrol fiyatlarında dalgalı seyir: Belirsizlik yeniden yükselişe geçirdi
Küresel enerji piyasalarında gözler yeniden Orta Doğu’ya çevrildi. İki günlük sert düşüşün ardından petrol fiyatları, İran ile süregelen çatışma ortamının yarattığı arz endişeleri ve ABD stoklarındaki azalışın etkisiyle perşembe günü yeniden yükselişe geçti.
Hafta ortasında yaşanan düşüşlerin ardından toparlanma eğilimine giren Brent ham petrol vadeli işlemleri, 81 sentlik artışla yüzde 0,77 değer kazanarak varil başına 105,83 dolar seviyesine çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) vadeli işlemleri ise 97 sentlik yükselişle yüzde 0,99 primlenerek 99,23 dolara ulaştı.
Trump’ın açıklamaları ve ateşkes beklentisi
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelerin son aşamada olduğunu duyurmasına rağmen, anlaşma sağlanamaması durumunda daha sert saldırı tehditlerini yinelemesi piyasalardaki tedirginliği canlı tutuyor.
Başkan Trump, savaşın "çok kısa sürede sona ereceği" mesajını vererek diplomatik kanalların açık olduğunu belirtse de, bölgedeki askeri hareketlilik ve belirsizlik yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.
Çarşamba günü bölgedeki gelişmelerle yüzde 5,6’dan fazla değer kaybeden petrol fiyatları, arz güvenliğine dair süregelen soru işaretleri nedeniyle yönünü tekrar yukarı çevirmiş durumda. Uzmanlar, bölgedeki tansiyon düşene kadar piyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceği konusunda uyarıyor.