  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Ekonomi Petrol fiyatlarında dalgalı seyir: Belirsizlik yeniden yükselişe geçirdi
Ekonomi

Petrol fiyatlarında dalgalı seyir: Belirsizlik yeniden yükselişe geçirdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Petrol fiyatlarında dalgalı seyir: Belirsizlik yeniden yükselişe geçirdi

Küresel enerji piyasalarında gözler yeniden Orta Doğu’ya çevrildi. İki günlük sert düşüşün ardından petrol fiyatları, İran ile süregelen çatışma ortamının yarattığı arz endişeleri ve ABD stoklarındaki azalışın etkisiyle perşembe günü yeniden yükselişe geçti.

Hafta ortasında yaşanan düşüşlerin ardından toparlanma eğilimine giren Brent ham petrol vadeli işlemleri, 81 sentlik artışla yüzde 0,77 değer kazanarak varil başına 105,83 dolar seviyesine çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) vadeli işlemleri ise 97 sentlik yükselişle yüzde 0,99 primlenerek 99,23 dolara ulaştı.

Trump’ın açıklamaları ve ateşkes beklentisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelerin son aşamada olduğunu duyurmasına rağmen, anlaşma sağlanamaması durumunda daha sert saldırı tehditlerini yinelemesi piyasalardaki tedirginliği canlı tutuyor.

Başkan Trump, savaşın "çok kısa sürede sona ereceği" mesajını vererek diplomatik kanalların açık olduğunu belirtse de, bölgedeki askeri hareketlilik ve belirsizlik yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Çarşamba günü bölgedeki gelişmelerle yüzde 5,6’dan fazla değer kaybeden petrol fiyatları, arz güvenliğine dair süregelen soru işaretleri nedeniyle yönünü tekrar yukarı çevirmiş durumda. Uzmanlar, bölgedeki tansiyon düşene kadar piyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceği konusunda uyarıyor.

Yeni Petrol Düzeni: Hürmüz Kapandı, Kartlar Yeniden Dağıtıldı
Yeni Petrol Düzeni: Hürmüz Kapandı, Kartlar Yeniden Dağıtıldı

Gündem

Yeni Petrol Düzeni: Hürmüz Kapandı, Kartlar Yeniden Dağıtıldı

Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi
Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi

Gündem

Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi

İran'dan Trump'ın petrol açmazına tokat gibi cevap! "İran'ı tehdit ederken benzin istasyonlarındaki sinirli müşterileri unutuyor!"
İran'dan Trump'ın petrol açmazına tokat gibi cevap! "İran'ı tehdit ederken benzin istasyonlarındaki sinirli müşterileri unutuyor!"

Gündem

İran'dan Trump'ın petrol açmazına tokat gibi cevap! "İran'ı tehdit ederken benzin istasyonlarındaki sinirli müşterileri unutuyor!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23