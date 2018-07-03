PKK'nın ilaç tedarikçilerine büyük operasyon!

Alınan bilgiye göre, hasta olmayan kişilere pahalı kanser ilacı yazılması ya da hastalara ihtiyacından fazla ilaç reçete edilmesi yoluyla yurt dışına ilaç gönderildiğine ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri 6 ay teknik ve fiziki takibe alan Mali Şube ekipleri, bu süre içerisinde M.Ş. ve oğlu O.Ş. idaresindeki şebeke üyelerinin yasa dışı ilaç sevkini nasıl gerçekleştirdiğini tüm detayları ile tespit etti.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, önceden belirlenen ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde baskın düzenleyerek aralarında 6 eczane, 2 ecza deposu sahibi ile bir polis ve bir özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

REÇETEYE FAZLA YAZILAN İLAÇLAR ŞEBEKEYE AKTARILIYOR

Eczane ve depolarda yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan ilaç ve tıbbi malzemeye el konuldu. Ele geçirilen ve buz kalıpları arasında muhafaza edildiği görülen ilaçlar arasında kanser ve kan ilaçlarının ağırlıklı olduğu belirlendi.

Ekiplerin çalışması sonucu e-reçete sisteminde hastanın yazılan ilaç adedini görememesini fırsat bilen şebeke içinde yer alan eczacı kalfalarının, hastane önlerinde irtibat kurdukları hastaların, yardımcı olmak bahanesiyle kimlik bilgilerini aldıkları, daha sonra bu hastaların bilgisi dışında e-reçete üzerinden pahalı ilaçları ihtiyaçtan fazla sayıda yazdırdıkları ve ilaç kutularından sadece birini hastaya verdikleri, fazla kutuların ise şebekeye aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin aynı yöntemi kimlik belgelerini ele geçirdiği ve hasta olmayan vatandaşlar üzerinden de uyguladığı tespit edildi.

ŞEBEKE LİDERİ İLAÇLARI ALMAK İÇİN EMNİYETE GELDİ

Öte yandan soruşturma sürecinde depolardaki ilaçların Diyarbakır güzergahından Irak'ın Erbil kentine sevk edileceği bilgisine ulaşan ekipler, sevkiyatı engellemek için ara operasyon gerçekleştirdi. Kırıkkale ve Habur gümrük sahasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 2 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen ilaçların birçoğunun hasta adına yazılarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura edildiği ya da ecza deposunda göründüğü belirlendi.

Operasyonun ardından eczane sahibi S.D. ile şoförü olarak tanıttığı şebeke lideri M.Ş'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ilaçların iadesini istediği de öğrenildi.

İLAÇLAR KANDİL'E

Ulaşılan yeni bilgilerle soruşturmayı sürdüren ekipler, şebeke üyelerince elde edilen ilaçların Habur Sınır Kapısı üzerinde Irak'ın kuzeyine, oradan da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna gönderildiğini belirledi. Nakliye öncesinde ilaçların Ankara'da şebeke üyelerinin kontrolündeki soğuk hava depolarında tutulduğu da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip kapsamında şebeke üyelerinin kendi aralarında yaptığı telefon görüşmeleri de kayda alındı. Örgüt üyelerinin bu görüşmelerde yasa dışı olarak temin ettikleri ilaçlardan "yolcu" olarak bahsettikleri belirlendi.

Operasyonlara Mali Şube ekiplerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, SGK ve Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'ndan yetkililerin de katıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.